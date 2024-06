We wtorek "Suddeutsche Zeitung" podał, że do przerzucenia przez niemiecką policję na stronę polską kolejnej grupy migrantów miało dojść w sobotę na przejściu granicznym między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami (woj. lubuskie). Wydźwięk tekstu rodzi jednak wątpliwości, na co zwróciła uwagę prowadząca program "Lepsza Polska" w Polsat News Dorota Gawryluk.

Migranci znów przerzuceni do Polski? "W Berlinie ten temat zostanie poruszony"

- Pytajnik jest najważniejszy, mieliśmy wymianę korespondencji i reakcję premiera (...). Nie mamy żadnej dodatkowej informacji w tym temacie, wcześniej lokalna niemiecka policja wykazała się brakiem profesjonalizmu - skomentował medialne doniesienia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji prof. Maciej Duszczyk. Reklama

Urzędnik podkreślał, że "Polska ma bardzo dobre umowy ze stroną niemiecką". - Jutro z ministrem Tomaszem Siemoniakiem będziemy w Berlinie i ten temat zostanie poruszony. Zapytamy o to, jak Niemcy chcą nas zapewnić o tym, że taki przypadek (przerzucania migrantów - red.) był incydentalny - mówił Duszczyk.

Wiceminister poinformował także o obecnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. - Od północy do godziny 16 nie było żadnej próby nielegalnego przejścia. Polska odzyskuje kontrolę, widać że strefa buforowa oraz inne instrumenty, które ostatnio przyjęliśmy, działa - ocenił.

Niemcy zawrócili migrantów do Polski? Polskie służby zaprzeczają

We wtorkowym tekście "Suddeutsche Zeitung" czytamy, że rzekomo przerzucona na polską stronę miała być spora grupa mężczyzn, kobiet i dzieci, którym towarzyszyło zwierzę domowe.

"Podjeżdża ciemnoszara furgonetka z czarnymi szybami, policjanci apelują do pasażerów, aby się pospieszyli i proszą, aby szybko przeszli z bagażami przez most do Polski" - podaje dziennik. Osoby te - według "SZ" - miały być pozostawione przez niemieckich funkcjonariuszy. Reklama

W tekście podkreślono, że redakcja zwróciła się do lokalnych służb z prośbą o komentarz, jednak do momentu publikacji artykułu policja nie odniosła się do tych doniesień.

W związku z artykułem z polskimi służbami skontaktowała się Interia. Zarówno Komenda Powiatowa Policji w Słubicach, jak i Nadodrzański Oddział Straży Granicznej oświadczyły, że nie posiadają informacji w tej sprawie.

