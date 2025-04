Ławrow, pytany o siły pokojowe w Ukrainie , powiedział, że "największymi adwokatami" tego rozwiązania są prezydent Francji Emmanuel Macron i brytyjski premier Keir Starmer . - Oni nie myślą o żadnych neutralnych siłach. Mówią, że to ich kraje będą odpowiadać za większość kontyngentu - dodał współpracownik Putina, który już wcześniej sprzeciwiał się skierowaniu do Ukrainy sił pokojowych.

Ławrow ocenił, że Europejczycy chcą wysłać na Ukrainę siły pokojowe "nie po to, by bronić pokoju, lecz by chronić nazistowski reżim". - I to jest kluczowe. Wszystko wokół to zasłona dymna - oświadczył.