Poniedziałek Wielkanocny: Trzeba iść do kościoła na mszę? Prawda zaskakuje

Religia

Dziś Poniedziałek Wielkanocny - drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w którym wielu katolików planuje uczestniczyć we mszy świętej. Wierni wybierają się do świątyni całymi rodzinami. W Polsce przyjęło się, że tak po prostu być powinno, a chrześcijanie, którzy nie mają ochoty wychodzić z domu, często narażają się na krytykę ze strony bliskich. Jednak czy w Poniedziałek Wielkanocny naprawdę trzeba iść do kościoła? Znaczna część wiernych nie ma pojęcia, jaka jest prawda.

Zdjęcie Czy w Poniedziałek Wielkanocny (drugi dzień Świąt Wielkanocnych) katolik musi iść do kościoła? Wierni często żyją w niewiedzy / East News