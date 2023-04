Spis treści: 01 Poniedziałek Wielkanocny: Czy sklepy są otwarte?

Poniedziałek Wielkanocny: Czy sklepy są otwarte?

Poniedziałek Wielkanocny już dzisiaj, jednak wszyscy, którzy zapomnieli wyposażyć się w pistolety na wodę, będą musieli odłożyć zabawę na przyszły rok (albo skorzystać z klasycznego oręża w postaci butelek z dziurą w korku). Tak samo jak wczoraj, zdecydowana większość sklepów pozostaje zamknięta.

Poniedziałek Wielkanocny to dzień wolny od pracy, który nie ma jednak żadnego związku z ustawą o niehandlowych niedzielach z 2018 roku. To tradycja prawna starsza o przynajmniej 100 lat — drugi dzień Świąt Wielkanocnych był na naszych ziemiach wyszczególniony jako dzień ustawowo wolny jeszcze w kodeksach zaborców, przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

W późniejszej historii był tylko jeden rok, kiedy wolne w Lany Poniedziałek stało pod znakiem zapytania. Mowa o roku 1925 - w listopadzie 1924 ukazało się rozporządzenie ustanawiające dni świąteczne w II Rzeczypospolitej. O dziwo, nie znalazł się na niej drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy. Błąd wychwycono kilka miesięcy później, jednak udało się go naprawić jeszcze przed świętami — nowe rozporządzenie ukazało się 18 marca 1925. Tego roku Śmigus Dyngus wypadał 13 kwietnia.

Obecne prawo opiera się na ustawie z... 1951 roku.

Gdzie można zrobić zakupy w Poniedziałek Wielkanocny?

Zgodnie z obowiązującym prawem zakaz ograniczonego handlu w niedziele i święta nie obejmuje:

stacji paliw;

aptek i punktów aptecznych;

kwiaciarni;

sklepów z pamiątkami;

kiosków;

lokali gastronomicznych;

placówek handlowych na dworcach, lotniskach, w hotelach i w pobliżu infrastruktury krytycznej.

Dzisiaj i w inne święta mogą być też otwarte te sklepy, w których sprzedaż prowadzi właściciel we własnym imieniu. Na mocy tych przepisów, jeżeli koniecznie musimy zrobić dzisiaj zakupy to najlepiej udać się do pobliskiego sklepiku osiedlowego lub Żabki, w której za kasą stoi przedsiębiorca-franczyzobiorca.



W większych miastach pojawiają się też coraz częściej sklepy, w których zakupy robimy sami, płacąc w kasach samoobsługowych. Rola pracownika ogranicza się wtedy do samego przebywania na terenie lokalu, ale nie bierze on udziału w samym procesie wymiany handlowej. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji pracownik nie poda nam artykułów stojących za ladą, ani nie sprawdzi tożsamości i wieku — nie kupimy więc papierosów ani alkoholu.

Poniedziałek Wielkanocny: Które sklepy są zamknięte?

Ze względu na powierzchnię i specyfikę działalności zamknięte zostaną markety sieci takich jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Auchan, Aldi, Kaufland czy Stokrotka.

Zakaz handlu kończy się dzisiaj o północy, od jutra wszystkie sklepy otworzą się w standardowych godzinach.

