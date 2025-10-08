Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku, stanowiąc wyraz wdzięczności dla Jana Pawła II. Swoją działalnością fundacja upamiętnia postać polskiego papieża i promuje jego nauczanie.

Jej sztandarowym projektem jest program stypendialny, który od lat wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży z małych miejscowości i ubogich rodzin. Fundacja nie tylko wspiera finansowo - stypendia łączone są z formacją, opieką merytoryczną i integracją stypendystów.

Dzień Papieski 2025. Co to takiego?

Dzień Papieski to ogólnopolska inicjatywa przypominająca osobę i nauczanie św. Jana Pawła II oraz popularyzacja jego nauczania w różnych środowiskach - nie tylko w Kościele, ale także w życiu publicznym, kulturze i edukacji.

Idea zorganizowania Dnia Papieskiego zrodziła się po pielgrzymce świętego Jana Pawła II do Polski w 1999 roku. Dzień Papieski obchodzony jest w polskim Kościele rzymskokatolickim od 2001 roku. Koordynatorem wydarzeń związanych z obchodami tego dnia jest Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Każdego roku z okazji Dnia Papieskiego organizowane są liczne wydarzenia artystyczne, duchowe, naukowe i charytatywne. Co roku odbywa się pod innym hasłem, nawiązując do różnych aspektów nauczania Jana Pawła II.

Podczas Dnia Papieskiego odbywa się ogólnokrajowa zbiórka, z której środki przeznaczane są na stypendia dla utalentowanych uczniów i studentów pochodzących z ubogich rodzin oraz mniejszych miejscowości. Wolontariuszy kwestujących w tym dniu łatwo rozpoznać po charakterystycznych żółtych chustach i koszulkach z logo Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Kiedy obchodzony jest Dzień Papieski?

Arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła 16 października 1978 roku jako pierwszy kardynał z Polski został wybrany na papieża, przybierając imię Jan Paweł II.

Na pamiątkę tych historycznych wydarzeń co roku w okolicy tej daty obchodzony jest w polskim Kościele katolickim Dzień Papieski. Dzień ten przypada najczęściej na niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra.

W 2025 roku Dzień Papieski będzie obchodzony 12 października pod hasłem "Święty Jan Paweł II. Prorok nadziei". Temat ten wybiera Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - co roku hasło stanowi oś celebracji: przewodnik dla konferencji, modlitw, katechez i wydarzeń towarzyszących.

