Państwo Watykańskie (wł. Stato della Città del Vaticano), w skrócie po prostu Watykan , to miasto-państwo w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim. Watykan jest uznawany oficjalnie za najmniejsze państwo świata pod względem wielkości , ale i za najmniejsze niepodległe państwo pod względem ludności.

Według tradycji, to właśnie tutaj ukrzyżowano św. Piotra, co uczyniło to miejsce celem pielgrzymek chrześcijan. Dziś w tym miejscu stoi bazylika św. Piotra.