Zmiany w Watykanie. Nowe mundury Gwardii Szwajcarskiej
W Watykanie zaprezentowano nowe stroje Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. To powrót do tradycji sprzed pół wieku, kiedy używano mundurów półgalowych. Gwardziści nie zawiodą jednak wiernych i turystów - nadal będzie można ich spotkać w charakterystycznych trójkolorowych strojach.
Od ponad 500 lat nad bezpieczeństwem papieża czuwa Gwardia Szwajcarska. Na co dzień wojskowi noszą charakterystyczne mundury w kolorach żółtym, niebieskim i białym.
Chociaż często ich projekt przypisywany jest samemu Michałowi Aniołowi, to powstały one znacznie później, bo w 1915 roku. Wówczas w formacji używano strojów służbowych, półgalowych oraz galowych.
Mundury półgalowe wycofano jednak z użytku, ale Watykan po niemal pół wieku sięga po nie z powrotem.
Watykan wraca do tradycji. Nowy mundur dla Gwardii Szwajcarskiej
W rozmowie z Vatican News pułkownik Christoph Graf, 35. Komendant Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej wyjaśnił, że mundur półgalowy wprowadzono na początku XIX w. i pozostał w użyciu do 1976 roku.
- Mundur ten miał tę zaletę, że plasował się pomiędzy mundurem codziennym, używanym do ćwiczeń i niektórych służb, a mundurem galowym, przeznaczonym na wielkie okazje i do pełnienia służby honorowej. Jego brak odczuwano przez lata, ponieważ brakowało stroju reprezentacyjnego, który umożliwiałby oficerowi noszenie czegoś pośredniego - dodał.
W czwartek w Watykanie zaprezentowano "unowocześniony, ale też wierny tradycji" krój munduru półgalowego, który wróci do oficjalnej garderoby gwardzistów.
Zaprzysiężenie nowych gwardzistów. Uroczystości w Watykanie
Nowy mundur zostanie oficjalnie zainaugurowany 3 października wieczorem. Strój ten służyć będzie m.in. podczas niektórych oficjalnych spotkań.
Dzień później odbędzie się zaprzysiężenie 27 nowych gwardzistów. Tradycyjnie ceremonia ta odbywa się 6 maja.
W tym roku jednak - z powodu śmierci papieża Franciszka, a następnie konklawe - uroczystości przesunięto na 4 października. Tego dniaKościół katolicki wspomina św. Franciszka z Asyżu. Obecnie Papieska Gwardia Szwajcarska liczy 135 członków.
Źródło: Vatican News