Od ponad 500 lat nad bezpieczeństwem papieża czuwa Gwardia Szwajcarska. Na co dzień wojskowi noszą charakterystyczne mundury w kolorach żółtym, niebieskim i białym.

Chociaż często ich projekt przypisywany jest samemu Michałowi Aniołowi, to powstały one znacznie później, bo w 1915 roku. Wówczas w formacji używano strojów służbowych, półgalowych oraz galowych.

Mundury półgalowe wycofano jednak z użytku, ale Watykan po niemal pół wieku sięga po nie z powrotem.

Watykan wraca do tradycji. Nowy mundur dla Gwardii Szwajcarskiej

W rozmowie z Vatican News pułkownik Christoph Graf, 35. Komendant Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej wyjaśnił, że mundur półgalowy wprowadzono na początku XIX w. i pozostał w użyciu do 1976 roku.

- Mundur ten miał tę zaletę, że plasował się pomiędzy mundurem codziennym, używanym do ćwiczeń i niektórych służb, a mundurem galowym, przeznaczonym na wielkie okazje i do pełnienia służby honorowej. Jego brak odczuwano przez lata, ponieważ brakowało stroju reprezentacyjnego, który umożliwiałby oficerowi noszenie czegoś pośredniego - dodał.

W czwartek w Watykanie zaprezentowano "unowocześniony, ale też wierny tradycji" krój munduru półgalowego, który wróci do oficjalnej garderoby gwardzistów.

Półgalowe mundury gwardzistów Vatican News PUSTE

Zaprzysiężenie nowych gwardzistów. Uroczystości w Watykanie

Nowy mundur zostanie oficjalnie zainaugurowany 3 października wieczorem. Strój ten służyć będzie m.in. podczas niektórych oficjalnych spotkań.

Dzień później odbędzie się zaprzysiężenie 27 nowych gwardzistów. Tradycyjnie ceremonia ta odbywa się 6 maja.

W tym roku jednak - z powodu śmierci papieża Franciszka, a następnie konklawe - uroczystości przesunięto na 4 października. Tego dniaKościół katolicki wspomina św. Franciszka z Asyżu. Obecnie Papieska Gwardia Szwajcarska liczy 135 członków.

Źródło: Vatican News

Bochenek w "Gościu Wydarzeń": PiS poprze opodatkowanie banków Polsat News Polsat News