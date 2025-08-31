Błogosławieństwo tornistrów odbywa się zazwyczaj pod koniec wakacji lub na początku września. Dzieci mogą przynieść swoje plecaki i przybory szkolne na specjalną mszę świętą, podczas której zostają one pobłogosławione przez kapłana.

Nowy rok szkolny 2025/2026. Specjalna msza dla uczniów

Towarzyszy temu modlitwa o dobry i owocny rok szkolny - zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. To również ważny zwyczaj dla rodziców. Ma dawać im poczucie, że dzieci nie są same w szkolnych wyzwaniach. Wspólna modlitwa staje się znakiem solidarności całej społeczności.

Zwyczaj ten stawał się w Polsce popularny od początku lat 2000. I choć zatem może wydawać się stosunkowo nowy, to praktyka błogosławienia przed ważnymi etapami życiowymi jest obecna w Kościele od dawna.

Nowa praca, daleka podróż, czy podejmowanie przełomowych decyzji często łączą się z modlitwą o Boże wsparcie. Tym bardziej dzieci w momencie rozpoczynania edukacji mogą liczyć na szczególne błogosławieństwo. Tornister wypełniony książkami i zeszytami symbolizuje szkolne obowiązki i nadzieję na rozwój ze wsparciem wspólnoty Kościoła.

Jak wygląda błogosławieństwo tornistrów?

Ksiądz kropi plecaki wodą święconą, wypowiadając słowa:

"Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław przybory szkolne, pobłogosław tych, którzy będą nimi się posługiwać, wzrastając w mądrości i w wierze, spełnij to, czego pragną i daj im radość z oczekiwanych wyników i duchowego wzrostu. Napełnij ich serca światłem Ducha Świętego i umocnij na drodze wiary. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego".

Słowa te zawierają w sobie prośbę o rozwój intelektualny i duchowy, podkreślając, że nauka i wiara mogą iść w parze.

Pełne przesłania są też słowa modlitwy wypowiadanej podczas specjalnego błogosławieństwa dzieci:

"Panie Jezu Chryste, Ty wielką miłością otaczałeś dzieci i błogosławiłeś je. Ty powiedziałeś: 'Kto przyjmuje jedno z dzieci, Mnie przyjmuje'. Prosimy Cię, błogosław naszym dzieciom i oświeć ich umysły, wzmocnij wolę, aby zawsze szli drogą Twoich przykazań. Niech wzrastają w latach, mądrości i Twojej łasce, niech odważnie wyznają wiarę w Ciebie i niech Ciebie miłują ponad wszystko. Broń ich od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa, by z czystym sumieniem zdążali do Twojego królestwa".

Uroczystość często urozmaicana jest śpiewem scholi, krótkimi przedstawieniami, czy spotkaniami integracyjnymi. Niekiedy dzieci otrzymują też drobne upominki - obrazki, książeczki, czy słodycze. Wydarzenie często łączy się z akcjami charytatywnymi, np. zbiórką wyprawki szkolnej dla potrzebujących.

W niektórych parafiach zwyczaj poświęcenia tornistrów jest częścią obchodów uroczystości Świętego Stanisława Kostki - głównego patrona dzieci i młodzieży w Polsce. Wypada ona 18 września. Młody jezuita z Rostkowa, zmarły w wieku zaledwie 18 lat przypomina, że młodość jest czasem podejmowania ważnych decyzji i odpowiedzialności. Od najmłodszych lat cechowała go duża pobożność.

Jako nastolatek trafił na naukę do Wiednia, a kiedy wbrew trudnościom postanowił wstąpić do zakonu, wykazał się niezwykłą odwagą. Pieszo przeszedł setki kilometrów do Rzymu, aby zrealizować swoje powołanie. Dlatego właśnie wspomnienie świętego Stanisława Kostki staje się szczególną inspiracją dla dzieci i młodzieży u progu nowego roku szkolnego.

