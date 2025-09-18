Ojciec Święty mianował nuncjuszem apostolskim w Iraku księdza prałata Mirosława Stanisława Wachowskiego. Nadał mu jednocześnie godność arcybiskupa tytularnego Villamagna in Proconsulari - poinformował portal Vatican News.

Ksiądz arcybiskup - nominat Mirosław Stanisław Wachowski urodził się 18 maja 1970 r. w Piszu. 15 czerwca 1996 r. przyjął w Ełku święcenia kapłańskie i został inkardynowany do diecezji ełckiej. Jest doktorem prawa kanonicznego. Zna języki: włoski, angielski, francuski, hiszpański i rosyjski.

Po studiach w Papieskiej Akademii Kościelnej, ks. Mirosław Wachowski 1 lipca 2004 r. rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej.

Pełnił posługę w przedstawicielstwach papieskich w Senegalu, w Stałej Misji przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz w Biurze ONZ i Instytucjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu, w Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce, a ostatnio w Sekcji ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi Sekretariatu Stanu.

Papież Leon XIV, wyjeżdżając we wtorek z posiadłości w Castel Gandolfo, był pytany o ostatnie wydarzenia w naszym kraju i naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

- NATO nie zaczęło żadnej wojny. Polacy są zaniepokojeni, bo czują, że ich przestrzeń została zaatakowana. To bardzo napięta sytuacja - powiedział papież.

- Oczywiście, że jestem zaniepokojony - dodał Leon XIV, cytowany przez agencję Ansa.

