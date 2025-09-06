Carlo Acutis urodził się w Londynie, gdzie jego ojciec pracował w branży ubezpieczeniowej. Gdy miał cztery miesiące, rodzina przeniosła się do Mediolanu. Choć jego bliscy nie byli szczególnie religijni, Carlo od najmłodszych lat codziennie uczestniczył we mszy i odmawiał różaniec. Chętnie pomagał ubogim, przynosząc im jedzenie i koce.

Był też zwyczajnym nastolatkiem - grał w piłkę, spotykał się z przyjaciółmi i grał na PlayStation, choć ograniczał się do jednej godziny tygodniowo. Był też utalentowanym programistą, tworzącym strony internetowe dla organizacji katolickich, w tym katalog cudów eucharystycznych.

Carlo Acutis. Chłopiec z PlayStation i różańcem

Carlo Acutis został pochowany na cmentarzu w Asyżu. W 2019 roku jego szczątki zostały przeniesione do Kościoła Matki Bożej Większej (Sanktuarium Ogołocenia). Trzy lata później, decyzją abp Sorrentino, ciało Carla zostało wystawione do publicznej czci w grobie z przejrzystą płytą - czytamy na portalu idziemy.pl.

W zeszłym roku modliło się przy nim ponad milion osób. Jego serce przechowywane jest w złotej szkatułce w katedrze San Rufino, a fragmenty osierdzia wędrowały po świecie w ramach przygotowań do kanonizacji.

W Kościele św. Anieli Merici w Rzymie, w specjalnej przeszklonej skrytce za ołtarzem, przechowywane są relikwie Carla Acutisa - fragmenty jego drewnianego łóżka, swetra oraz kawałek prześcieradła, którym przykryto go po śmierci. W innych kościołach w Rzymie i poza nim wierni mogą zobaczyć także kosmyki jego włosów.

Jego matka, Antonia Salzano, podróżuje po świecie, opowiadając o życiu syna i przekazując kosmyki jego włosów jako relikwie. Po kanonizacji wszystkie trafią w posiadanie Watykanu.

Święty Carlo Acutis. Cuda i szybka kanonizacja

Według matki Carla już podczas jego pogrzebu w 2006 roku wierni zaczęli modlić się o wstawiennictwo syna i opowiadać o pierwszych cudach. W ubiegłym roku papież Franciszek oficjalnie przypisał mu dwa uzdrowienia: chłopca w Brazylii cierpiącego na rzadką chorobę trzustki oraz studentki z Florencji, która po wypadku doznała krwotoku śródmózgowego.

Tak szybka kanonizacja ma pomóc Kościołowi przyciągnąć młodych wiernych.

- Kościół chce mieć młodego świętego, millenialsa, kogoś bliskiego współczesnym czasom - wyjaśnia dziennikarka Andrea Vreede, watykanistka holenderskiej telewizji NOS.

Popularność Acutisa przyciągnęła jednak także oszustów - w internecie pojawiły się oferty sprzedaży fałszywych relikwii. Krytycy podnoszą, że uczynienie z Carla "supermodela świętości" przez Kościół jest niestosowne.

Jego matka podkreśla jednak, że relikwie przypominają o najważniejszym przesłaniu: - Każdy z nas jest powołany do świętości. Carlo pokazuje, że to naprawdę możliwe.

Źródło: The Guardian

