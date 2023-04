Papież Franciszek spotkał się w czwartek w Watykanie z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem podczas porannej audiencji. Głównym tematem spotkania i przeprowadzonych rozmów była wojna w Ukrainie.

Rozmowa papieża z szefem rządu Ukrainy trwała pół godziny. Doszło do niej w przeddzień podróży Franciszka na Węgry , w trakcie której oczekuje się jego wypowiedzi na temat wojny w Europie.

Ukraiński premier rozmawiał również z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.

Szmyhal wręczył papieżowi karafkę w kształcie koguta z ceramiki, która, jak wyjaśnił, ocalała z bombardowania w Kijowie, a także kłosy ukraińskiego zboża. Dał też Franciszkowi album, przedstawiający trwającą wojnę i opór narodu ukraińskiego.

Pełne symboliki były także prezenty, jakie premier otrzymał od papieża. To płaskorzeźba z brązu z napisem: "Pokój jest kruchem kwiatem", tegoroczne papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju, a także książkę - zbiór jego wystąpień pod tytułem "Encyklika o pokoju na Ukrainie".



Zdjęcie Premier Ukrainy Denys Szmyhal i papież Franciszek podczas czwartkowej audiencji w Watykanie /VATICAN MEDIA HANDOUT /PAP/EPA

Franciszek kolejny raz zaproszony do Ukrainy

W środę premier Denys Szmyhal wziął udział we włosko-ukraińskiej konferencji w Rzymie, która dotyczyła odbudowy Ukrainy po wojnie.



Oprócz tego informowano także, że zaproszenie dla Franciszka na wizytę w Ukrainie jest wciąż aktualne. - Przyjmiemy papieża Franciszka z otwartymi ramionami - mówił wcześniej szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. Dodał też, że nie wie, dlaczego papież jeszcze nie przyjechał. Przekazał też, że wciąż prowadzone są na ten temat rozmowy, a Watykan nie odrzucił zaproszenia.

Agencja Reutera podaje, że premier Ukrainy podczas audiencji ponownie zaprosił Franciszka do Ukrainy. Omówiono także możliwe formuły pokoju po rosyjskiej agresji.

Papież Franciszek o wojnie w Ukrainie

Spotkanie ukraińskiego premiera Denysa Szmyhala z papieżem Franciszkiem można oceniać jako kolejny krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o relacje Watykanu z Ukrainą.



Do tej pory papież dwa razy rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Deklarował też, że chciałby pojechać zarówno do Kijowa, jak i Moskwy, by rozmawiać o pokoju.

Wcześniej w mediach wielokrotnie wybuchały dyskusje dotyczące kontrowersyjnych wypowiedzi Franciszka na temat napaści Rosji na Ukrainę. Papieżowi zarzucano niezdrową poprawność polityczną, ogólność bijącą z jego wypowiedzi, oględność czy brak odwagi i chęci do zajęcia jednoznacznego stanowiska.

W pierwszym tygodniu wojny w Ukrainie Watykan unikał bowiem jasnego określenia stron konfliktu i uciekał się do dyplomatycznej ostrożności oraz za wszelką cenę starał się balansować na granicy neutralności.

Papież niejednokrotnie apelował o pokój, wzywał do negocjacji Rosji z Zachodem czy deklarował, że jest gotowy na spotkanie zarówno z Władimirem Putinem, jak i Wołodymyrem Zełenskim.