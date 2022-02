Prezydent Ukrainy proponuje Putinowi rozmowy

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Ukraina - Rosja

​Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi rozmowy, bo powstrzymać śmierć ludzi - podała agencja Interfax-Zapad. - Europa ma dość siły, by powtrzymać agresję na Ukrainę - oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, apelując do Zachodu o dalsze sankcje przeciw Rosji, a do zwykłych ludzi o protesty i domaganie się pokoju.

Zdjęcie Prezydent Ukrainy Wolodymyr Zelenski / AFP / East News