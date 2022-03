Dwa miliony uchodźców z Ukrainy w Polsce

W związku z trwającą w Ukrainie wojną, wielu obywateli tego kraju zdecydowało się schronić w Polsce. Jak przekazała Straż Graniczna, granicę przekroczyło już 2 mln osób.

Wcześniej służby przekazały, że w czwartek funkcjonariusze odprawili 52,5 tys. podróżnych. To spadek o 11 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (59,2 tys.). W piątek do godz. 7.00 - 7,1 tys. (spadek o 41 proc.). Z Polski do Ukrainy od 24 lutego wyjechało 227 tys. osób.

Specustawa pomocy uchodźcom

W sobotę 12 marca prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę o pomocy uchodźcom. Projekt gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji.

Reklama

Większość przepisów specustawy nie dotyczy Ukraińców, którzy przebywali w Polsce legalnie przed wojną. Terminy ważności ich wiz i zezwoleń na pobyt, które upłynęłyby w czasie wojny, zostaną jednak na jej mocy wydłużone do końca roku. Obecnie trwają pracę, by pomocą byli objęcie obywatele Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, ale do Polski dostali się z terytorium innych państw.

Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. Mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługuje pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.

Świadczenia dla udzielających zakwaterowania

Regulacja umożliwia też wypłatę świadczeń tym, którzy zapewnią wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Pieniądze na świadczenia, według uchwalonych przepisów, zapewni wojewoda.

Ponadto na mocy specustawy utworzona została rezerwa celowa w budżecie, a w Banku Gospodarstwa Krajowego powstał specjalny Fundusz Pomocy.