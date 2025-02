Watykan. "Stan zdrowia papieża Franciszka poprawia się"

"Stan kliniczny Ojca Świętego nieznacznie się poprawia. Nie ma gorączki, a jego parametry hemodynamiczne są nadal stabilne. Dziś rano przyjął komunię, a następnie zabrał się do pracy" - przekazano w najnowszym komunikacie dotyczącym zdrowia papieża Franciszka.

88-letni papież trafił do szpitala 14 lutego po kilkudniowych trudnościach z oddychaniem, przez które musiał przerywać czytanie homilii. 18 lutego zdiagnozowano u niego obustronne zapalenie płuc. Od początku w komunikatach płynących z Watykany przekazywano, że papież mimo choroby, czuje się dobrze i nie przerwał swojej pracy. Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Paglia w rozmowie z dziennikarzami włoskiego dziennika "La Repubblica" przekazał, że papież wróci do pełni zdrowia, ale "potrzebny jest na to czas".