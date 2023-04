"Z powodu panującego w Rzymie intensywnego zimna papież Franciszek nie będzie w Koloseum na Drodze Krzyżowej w Wielki Piątek wieczorem, ale będzie ją obserwował z Domu Świętej Marty w Watykanie, gdzie mieszka" - przekazało biuro prasowe Watykanu.

Papież został 1 kwietnia wypisany ze szpitala, gdzie przebywał z powodu zapalenia oskrzeli.

Ukrainiec: Kiedy przyjechaliśmy do Włoch, byłem smutny

Dziennik "Il Fatto Quotidiano" ujawnił wcześniej, że w uroczystości wezmą udział przedstawiciele Rosji i Ukrainy, a czytany przez nich tekst poświęcony będzie wojnie na Ukrainie oraz innym konfliktom na świecie, pragnieniu pokoju, a także dramatowi migracji.

Reklama

Przed rokiem polemikę wywołały wspólne rozważania kobiet z Ukrainy i Rosji; ostatecznie nie zostały odczytane.

Przy X stacji odczytane zostaną słowa napisane przez chłopca z Ukrainy i przez Rosjanina.

"W zeszłym roku - napisał ukraiński chłopiec - tata i mama postanowili zabrać mnie i mojego młodszego brata do Włoch, gdzie nasza babcia pracuje od ponad 20 lat. Wyjechaliśmy nocą z Mariupola . Na granicy żołnierze zablokowali mojego ojca i powiedzieli mu, że musi zostać na Ukrainie i walczyć. My jechaliśmy autokarem przez dwa dni. Kiedy przyjechaliśmy do Włoch, byłem smutny".

Rozważania drogi krzyżowej. Zawarto słowa chłopca z Ukrainy i Rosjanina

Dalej wspomniał o tym, że czuł się kompletnie ogołocony ze wszystkiego i nie znał języka włoskiego. Następnie jego rodzina postanowiła wrócić na Ukrainę. "Tu sytuacja jest dalej trudna, wojna jest wszędzie, miasto jest zniszczone" - dodał. Przytoczył też słowa swojej babci, że wszystko minie i zapanuje pokój.

Młody Rosjanin napisał natomiast, że kiedy mówi, skąd pochodzi, ma poczucie winy . "Ogołocony ze szczęścia i marzeń na przyszłość. Drugi rok widzę, jak płaczą babcia i mama. W liście zawiadomiono nas, że mój starszy brat nie żyje" - relacjonował.

"Wszyscy mówili nam, że powinniśmy być dumni, ale w domu było tylko cierpienie i smutek. Także tata i dziadek wyjechali i nic o nich nie wiemy" - dodał Rosjanin.

Jego rozważania kończy modlitwa o pokój i braterstwo na świecie.



Czytaj też: Jak to naprawdę jest z tymi kontrolami abonamentu? Poczta Polska wyjaśnia