Dzieci z Ukrainy uprowadzane przez Rosjan

- Mamy listę co najmniej 16 tys. dzieci uprowadzonych z Ukrainy, ale de facto ta liczba jest o wiele większa, ponieważ nie mamy możliwości weryfikacji wszystkich danych z terenów okupowanych przez Rosję - mówiła pod koniec marca, w polskim Senacie deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Jewgienija Krawczuk.

Reklama

Zwracała też uwagę na konieczność powstania specjalnego trybunału karnego do osądzenia rosyjskich zbrodni.

Jak potwierdziła ukraińska Rzeczniczka Praw Dziecka Daria Herasymczuk, do połowy marca do Ukrainy udało się przywieźć z powrotem 323 spośród porwanych dzieci. - Te operacje sprowadzania odbywały się bez przyzwolenia Rosji, bez okupu, bez niczego w zamian. To nie jest wymiana - podkreśliła Herasymczuk. Jest przekonana, że za porwaniami dzieci kryje się "przejrzysta i dobrze zaplanowana" strategia. Z jej analiz wynika, że "ukraińskie dzieci szybko otrzymały obywatelstwo rosyjskie, a procesy adopcyjne były skracane".



Jak podkreślił "Tagesschau", nie w każdym przypadku udaje się ukraińskim rodzicom i organizacjom pozarządowym odzyskanie dzieci. Daria Kasjanowa z SOS Wioski Dziecięce Ukraina potwierdziła, że zdarzały się już "odmowy" ze strony rosyjskich obozów czy rodzin adopcyjnych, mimo że ukraińscy krewni mieli przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty.

Uratowane z Rosji nastolatki zgłaszały, że groziło im powołanie do rosyjskiej armii. - Wiele spośród uprowadzonych ukraińskich dzieci musiało przejść "program edukacji patriotycznej", w ramach którego szerzona jest antyukraińska propaganda - zaznaczyła Kasjanowa.