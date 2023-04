Siedem słów Jezusa z krzyża. Co Chrystus przekazał w ostatnich chwilach swojego życia?

Chrystus, wisząc na krzyżu według Ewangelii wypowiedział siedem kluczowych słów, a właściwie zdań. Oto one:

"Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią"

W tych słowach Chrystus miał na myśli przede wszystkim osoby, które bezpośrednio doprowadziły do Jego męki i śmierci na krzyżu. Ale to nie wszystko. W tym zdaniu Pan Jezus wstawia się u Boga również za Adamem i wszystkimi jego dziećmi, które wciąż mimo dostępu do niezbędnej wiedzy, dalej nie potrafią jej umiejętnie wykorzystać. To zaś prowadzi do tego, że ciągle popełniają te same błędy i nadal grzeszą.

"Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju."

Słowa te Pan Jezus kieruje do "dobrego łotra", który tak, jak On cierpi na krzyżu. Ich odbiorcą jest jednak jeszcze ktoś. To Adam - pierwszy człowiek, który dokonał złego wyboru, czego skutkiem było opuszczenie raju. Szybko jednak pożałował swojej decyzji, której w żaden sposób nie mógł cofnąć. Nie da się bowiem samodzielnie wrócić do raju. Jest to możliwe tylko dzięki pomocy Jezusa - Nowego Adama.

"«Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja»."

Chrystus nie bez powodu zwraca się do Maryi słowami: "Niewiasto". Sugeruje On w ten sposób, że Matka Boża jest "nową Ewą". Pierwsi ludzie w raju popełniając grzech, mieli nadzieję, że ten gest połączy ich na zawsze. Tak jednak się nie stało.

Co więcej, konsekwencje tego zachowania dotknęły wszystkie późniejsze pokolenia i podzieliły ludzi na całym świecie. Pan Jezus, zwracając się z krzyża do Maryi i swojego ucznia, na nowo wprowadza pokój. Ponownie połączył kobietę i mężczyznę miłością oraz troską. Stawia kres podziałom.

"Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił"

W tych słowach Pan Jezus mówi, że Jego Ojciec jest Bogiem ukrytym. Dlaczego tak jest? Według filozofów ukrycie Boga jest dowodem na brak jego istnienia. Według innych wyjaśnienie brzmi: Pan Bóg ukrył się, bo człowiek zrobił to wcześniej. To Adam był tym, który jako pierwszy zaczął szukać kryjówki. Pan Jezus bierze jednak to doświadczenie na siebie i to właśnie dzięki Niemu człowiek może zobaczyć Boga. To właśnie On jest pełnią objawienia Boga Ojca.

"Pragnę"

Zgodnie z tradycją, aby zakończyć Paschę, osoba, którą ją prowadzi, powinna wypić cztery kielichy wina. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, odmówił wypicia ostatniego z nich mówiąc, że zrobi to już w Królestwie Ojca. Następnie pełen obaw modlił się w Ogrójcu i prosił Boga o oddalenie tego kielicha.

Wiedział bowiem, że tylko jego śmierć może dokończyć Paschę. Mimo swego ludzkiego strachu zgodził się przyjąć wszystko to, co przygotował dla Niego Ojciec. W drodze na krzyż proponowano mu kielich wina doprawiony ziołami, który miał zmniejszyć ból. Nie przyjął go jednak, bo wiedział, że to jeszcze nie koniec. Dopiero wisząc na krzyżu resztkami sił powiedział “Pragnę". Tak dokonała się Pascha.

"Wykonało się"

Jezus wypowiedział te słowa niemal ostatnim tchnieniem. Potwierdził tym samym, że jego misja została wykonana. Można zadać sobie pytanie: po co to było? Czy Chrystus musiał przez to wszystko przejść?

Jezus musiał stać się człowiekiem i wycierpieć tak dużo, aby Adam i jego potomkowie mogli zostać zbawieni. Chociaż go opuścili, zrobił to dla wszystkich ludzi, aby mogli powrócić do Boga Ojca.

"Ojcze w ręce Twoje powierzam ducha mojego"

W tych słowach Jezus bez reszty oddaje się swojemu Ojcu. Taka jest prawda o Nim, ale również taka prawda powinna definiować każdego człowieka. Tylko w byciu darem dla Boga i innych, realizuje się to, kim naprawdę jesteśmy.

Oto siedem słów Jezusa Chrystusa, które stały się pierwszymi. W nich łączy się początek i koniec, a także odkupienie ze stworzeniem.