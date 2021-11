Pierwsze zakażenia wariantem koronawirusa Omikron w Niemczech i jeden we Włoszech

W Monachium potwierdzono dwa pierwsze w Niemczech przypadki zakażenia nowym wariantem koronawirusa Omikron. Obaj podróżni przybyli do kraju 24 listopada samolotem z RPA – poinformował w sobotę wieczorem minister zdrowia Bawarii Klaus Holetschek (CSU). We Włoszech zidentyfikowano w sobotę pierwszy przypadek zakażenia nowym wariantem koronawirusa Omikron. Wykryto go u pacjenta z regionu Kampania na południu kraju.

