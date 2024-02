Tegoroczne wybory samorządowe mogą przynieść wiele zaskoczeń. W czwartek były poseł na Sejm, a obecnie burmistrz Pragi-Północ Paweł Lisiecki zaprezentował kandydatów Zjednoczonej Prawicy do Rady Warszawy. Wśród nich znalazł się kontrowersyjny działacz o prawicowych poglądach Oskar Szafarowicz, znany głównie z działalności internetowej oraz obecności na marszach politycznych.

Wybory samorządowe. Oskar Szafarowicz chciałby zostać radnym

Nieznany jest jeszcze okręg oraz numer na liście z którego miałby wystartować młody działacz Prawa i Sprawiedliwości . Spekuluje się, że będzie to okręg nr 6 obejmujący Białołękę oraz Pragę-Północ.

Oskar Szafarowicz w rozmowie z Radiem Kolor zapowiedział, że będzie postulował o referendum w sprawie Strefy Czystego Transportu oraz dołoży wszelkich starań, aby zakończyć wojnę miasta z kierowcami. Zadeklarował, że jeśli dostanie się do Rady Warszawy, to zamierza dołączyć do komisji edukacji, choć w zeszłym roku groziło mu usunięcie z listy studentów Uniwersytetu Warszawskiego.