Oskar Szafarowicz na bieżąco relacjonował wtorkowe posiedzenie komisji w mediach społecznościowych i podzielił się decyzją w swojej sprawie. "Uniwersytet Warszawski opowiada się za wolnością słowa, ale są tego granice, a Pana zaangażowanie publiczne i aktywność medialna jest nie do zaakceptowania. Werdykt: NAGANA Z OSTRZEŻENIEM " - napisał i dodał, że kolejne "niewłaściwe" wystąpienie w sferze politycznej oznacza relegowanie go z uczelni. Podziękował też za okazane mu wsparcie i zapowiedział, że musi teraz odpocząć.

Oskar Szafarowicz z naganą i ostrzeżeniem. Studenci UW chcieli jego wydalenia

W marcu powstała petycja dotycząca wydalenia członka młodzieżówki PiS z Uniwersytetu Warszawskiego. Daria Brzezicka, rzeczniczka Unii Europejskich Demokratów oraz studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, skierowała do rektora uczelni list otwarty, w którym wniosła o wszczęcie postępowania przeciwko Szafarowiczowi.

Kontrowersyjna działalność młodego działacza PiS. Kłopoty z ciszą wyborczą

Szafarowicz jest znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi w mediach społecznościowych. Konsekwentnie twierdzi, że uczelnia prowadzi wobec niego działania cenzorskie ze względu na jego prawicowe i patriotyczne poglądy . Również we wpisach opublikowanych po ogłoszeniu werdyktu komisji ogłosił, że nie zgadza się z nim. "Jedno mogę napisać: patriotycznych wartości, konserwatywnych poglądów, wiary i polskości nigdy się nie złożę na ołtarzu politycznej poprawności. Niech w ogniu hartuje się stal, dam radę".

Wpis Szafarowicza udostępniła była minister edukacji i europosłanka Anna Zalewska, która odwołała się do art. 54. Konstytucji. "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Czy na Uniwersytecie Warszawskim jest już "wielki cenzor"? - zapytała.