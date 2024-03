Wybory samorządowe 2024 i kandydat PiS w Rzeszowie

W samym Rzeszowie sytuacja była na tyle kiepska, że do ostatniej chwili PiS nie był pewien, czy w ogóle wystawi tam kandydata na prezydenta. Obecnie urzędujący prezydent Konrad Fijołek pełni swoją funkcję od trzech lat (został wybrany w przedterminowych wyborach) i ma wsparcie większości partii, wchodzących w skład koalicji rządowej. Co ciekawe z poparcia dla Fijołka wycofał się PSL, który w tych wyborach wystawił własnego kandydata posła Adama Dziedzica.

Nie zmienia to jednak faktu, że małe są szanse, by Fijołek nie wygrał wyborów w pierwszej turze, więc w PiS zastanawiano się, czy wystawianie kandydata "na straceńczą misję" w ogóle ma sens. Bo choć Podkarpacie to region, gdzie PiS wygrywa w wyborach do Sejmu czy sejmików, to w samym Rzeszowie wygląda to inaczej. Zarówno Konrad Fijołek w 2021 roku jak i Tadeusz Ferenc w 2018 roku wygrywali wybory w pierwszej turze, nie dając szans swoim kontrkandydatom z PiS.