Portal amerykańskiej stacji CBS News opublikował najnowszy sondaż, jaki przeprowadzono na ich zlecenie. Dotyczy on nadchodzących wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Z badania wynika, że Kamala Harris , która może zostać kontrkandydatką Donalda Trumpa, ma nad nim 1 punkt procentowy przewagi w skali kraju. CBS podkreśliło, że Joe Biden , kiedy jeszcze ubiegał się o reelekcję, takowej przewagi nigdy nie miał - demokrata, w momencie rezygnacji z wyścigu o Biały Dom, miał 5 punktów procentowych straty do Trumpa.

Wybory prezydenckie USA 2024. Sondaż: Zacięta walka między Harris a Trumpem

Sondaż wskazuje, że na Kamalę Harris swój głos oddałoby 50 proc. uprawnionych do głosowania obywateli USA, z kolei na Donalda Trumpa - 49 proc. Natomiast w tzw. swing states - czyli stanach, gdzie jest podobna liczba wyborców demokratów i republikanów, a wyniki z tych obszarów mogą być decydujące - Harris i Trump odnotowali identyczny wynik. Uzyskali po 50 proc.

Ankietowani wyborcy przekazali też, dlaczego najbliższe tygodnie mogą mieć kluczowe znaczenie. Jak zauważa portal stacji, "Harris ma dodatkowe atuty w oczach szerszego elektoratu, czego nie miał Biden". Ponadto zwrócono też uwagę, że w kwestii prowadzenia polityki demokratka postrzegana jest inaczej niż urzędujący prezydent. Z kolei na korzyść Trumpa nadal wpływa przewaga wyborców, którzy twierdzą m.in., że jego powrót do Białego Domu zmniejszy liczbę migrantów na granicy z USA.

Badanie wskazuje, że zwiększyła się także liczba czarnoskórych wyborców, którzy deklarują, że w listopadzie oddadzą swój głos - obecnie jest to 74 proc., natomiast w poprzednim badaniu, przeprowadzonym 18 lipca, było to 58 proc. Jak czytamy dalej, za Harris opowiada się więcej kobiet - 70 proc. wskazało, że oddałoby na nią swój głos, odmiennego zdania jest 30 proc. Na Donalda Trumpa zagłosowałoby 43 proc. wyborczyń , a głosu na republikanina nie oddałoby 57 proc.

Wybory USA 2024. Harris z realną szansą na zmierzenie się z Trumpem

Od kilku dni trwa spięcie między Kamalą Harris i Donaldem Trumpem, które dotyczy daty debaty. Była gubernator generalna Kalifornii dąży do tego, aby debata miała miejsce 10 września w ABC News, a republikanin opowiada się za 4 września w Fox News. Na platformie Truth Social Trump stwierdził, że albo spotka się z Harris w wyznaczonym przez niego terminie, "albo w ogóle".

W kolejnym wpisie w mocnych słowach uderzył w demokratkę. "Czy ktoś zauważył, że Kamala Harris nie udziela wywiadów? To dlatego, że jest naprawdę głupia. Nie jest w stanie mówić poprawnie bez telepromptera" - napisał Trump. Dodał, że jego prawdopodobna kontrkandydatka "ma wyjątkowo niskie IQ, a nasz kraj nie potrzebuje kogoś, kto nie jest w stanie złożyć dwóch zdań". Jej zdolności wypowiadania się porównał do wypowiedzi Joe Bidena, a do wpisu zamieścił nagranie z politykami.