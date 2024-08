"Republikanie na Harris". Kampania demokratki wchodzi w nową fazę

Kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych trwa w najlepsze, mimo że prawdopodobna kontrkandydatka Donalda Trumpa w wyścigu o fotel prezydenta nie została jeszcze oficjalnie nominowana. Oczekuje się, że miałoby to nastąpić 7 sierpnia.

W niedzielę kampania Kamali Harris rozpoczęła się od hasła "republikanie na Harris" - celem jest pozyskanie wyborców Partii Republikańskiej, którzy nie są zachęceni kandydaturą Donalda Trumpa. Otoczenie demokratki podkreśla, że będzie to "kampania w kampanii", która będzie "wykorzystywać znanych republikanów do aktywizacji ich sieci znajomości, ze szczególnym naciskiem na wyborców, którzy poparli byłą ambasador ONZ Nikki Haley" - podaje Associated Press.