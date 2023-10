PiS w najnowszym sondażu może liczyć na 34,6 proc. poparcia. To wzrost w porównaniu z badaniem z września (wtedy 32,6 proc.).

Wybory 2023. Sondaż: Trzecia Droga poniżej progu 8 proc.

Spory spadek zanotowała Trzecia Droga . Na ten komitet przed miesiącem chciało głosować 10,6 proc. wyborców. Teraz wynik ten wynosi 7,6 proc. Gdyby w niedzielę Trzecia Droga odnotowała wynik poniżej 8 proc., znalazłaby się pod progiem przewidzianym dla koalicji i nie weszłaby do Sejmu.

Spadło również poparcie Konfederacji - z 9,5 proc. do 7,7 proc. Bezpartyjni Samorządowcy odnotowali wynik 1,8 proc. (poprzednio 1,5 proc.). Na komitet Polska Jest Jedna zamierza głosować 0,8 proc. badanych.

8,1 proc. wyborców to ci niezdecydowani (poprzednio 9,2 proc.).

Wybory 2023: Jaka może być frekwencja?

Niechętnych do głosowania jest 10,6 proc. badanych. "Zdecydowanie nie" odpowiedziało 22,2 proc. Niezdecydowanych co do pójścia na wybory jest 1,8 proc.