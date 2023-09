Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę do urn ruszyłoby 58,6 proc. Polaków - wynika z najnowszego sondażu pracowni IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu . Opcję "zdecydowanie tak" wskazało w nim 53 proc. ankietowanych, a 5,6 proc. stwierdziło, że "raczej tak".

Najnowszy sondaż IBRiS. Konfederacja poza podium

Tuż za formacją Jarosława Kaczyńskiego znalazłaby się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,6 proc. - to spadek o 4 punkty procentowe w stosunku do badania z ubiegłego miesiąc. Podium domyka Trzecia Droga, uzyskując rezultat 10,6 proc. (wzrost o 1,6 pkt proc. w stosunku do badania z sierpnia).