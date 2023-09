Zaskoczenie, będzie szósta partia w wyborach. "Jesteśmy czarnym koniem"

Bezpartyjni Samorządowcy: Dołączamy do wielkiej piątki

W środę o 16 mija termin rejestracji komitetów wyborczych w PKW. Bezpartyjni Samorządowcy do tej pory nie startowali jako ogólnopolski komitet wyborczy, działali lokalnie, skupiając się na rywalizacji w wyborach samorządowych.

- Jesteśmy czarnym koniem tych wyborów. Dołączamy do wielkiej piątki i zamierzamy trochę w tej kampanii namieszać. Fakt, że zarejestrowaliśmy listy, że jesteśmy ogólnopolskim komitetem, sprawia, że nie będzie można nas już pomijać w sondażach i ignorować, jak robili to niektórzy. Część komentatorów, analityków nie wierzyła, gdy podczas naszych konwencji mówiliśmy, że będziemy w każdym okręgu - mówi rozmówca Interii.

Bezpartyjni Samorządowcy liczą na wyborców niezdecydowanych. - Około 12 proc. wyborców nie wie, na kogo głosować i nie chce głosować na PiS ani PO. To nasi potencjalni wyborcy, których będziemy chcieli przekonać. To ludzie, którzy szukają alternatywy i do których chcemy dotrzeć z naszą ofertą programową - mówi Stawiski.