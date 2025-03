Donald Trump zwrócił się do Pentagonu o przygotowanie opcji militarnych w celu zapewnienia "nieograniczonego dostępu" do Kanału Panamskiego. Informację tę podała agencja Reutera, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników.

Równocześnie nowa administracja opublikowała dokument opisany jako "tymczasowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa narodowego" i to w nim znajdują się zalecenia dla wojska ws. zabezpieczenia Kanału Panamskiego.

Od początku swojej drugiej prezydentury Donald Trump wyraża chęć zdobycia kontroli nad Kanałem Panamskim. Zagroził jego przejęciem, jeżeli Panama utrzyma wysokie ceny za korzystanie z przeprawy między Oceanem Atlantyckim a Pacyficznym. Ponadto prezydent USA stwierdził, że przez zarządzanie Panamy, kanał kontrolują Chińczycy, którzy mogą wykorzystać szlak wodny do podważenia amerykańskich interesów .

Do takiej narracji nie raz odnosiły się władze państwa w Ameryce Centralnej, dając do zrozumienia, że ich działania na Kanale Panamskim są jawne i nie mają sobie nic do zarzucenia.