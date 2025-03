- Dzisiaj zostanie odwołany, złożył dymisję, to jest pierwszy krok . Teraz ma obowiązek wyjaśnić wszystkie te sprawy - poinformował Kosiniak-Kamysz w Polskim Radiu, odnosząc się do sprawy wiceministra Ziejewskiego.

Jak podkreślił, było to konieczne, ponieważ " nie można łączyć funkcji rządowych, jeśli są postawione takie zarzuty ".

- Jest przegląd dokonywany przez służby , sprawdzanie, ale myślę, że będzie to musiało być wzmocnione - podkreślił.

Pytany z kolei o to, czy w związku ze zmianami w rządzie, w najbliższym czasie planowana jest rekonstrukcja, Kosiniak-Kamysz odparł, że taka jest przed nami i będzie to dobra okazja do odpowiedzenia sobie przez każdego z ministrów i wiceministrów na pewne pytania.