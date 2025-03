Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Dziennik "Le Monde", z którego pochodzi poniższy artykuł, założono pod koniec 1944 r. Od tego czasu gazeta należy do najchętniej czytanych przez Francuzów i stanowi wiodący głos w debacie publicznej.

W Uccle , jednej z 19 gmin należących do regionu stołecznego Brukseli , na gigantycznej działce o powierzchni 46 tys. metrów kwadratowych, otoczona 900-metrowym ogrodzeniem i monitorowana przez liczne kamery, znajduje się rosyjska ambasada .

Ambasada i konsulat miały do 220 akredytowanych członków. Wspomnianą placówkę zdobi też więcej anten satelitarnych niż jakąkolwiek inną ambasadę Rosji w Europie . Oczywiście potwierdza to podejrzenia dotyczące działalności szpiegowskiej , która odbywa się lub odbywała się w jej rejonie, gdzie swoje siedziby mają instytucje Unii Europejskiej (UE) i NATO .

Belgia. Rosyjscy szpiedzy pod dyplomatyczną przykrywką

Kolejnym dowodem jest bezprecedensowe wydalenie "dyplomatów" , którego dokonała Belgia od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Łącznie objęło ono 68 osób. Warto wspomnieć, że ośmiu członków delegacji rosyjskiej przy NATO musiało opuścić królestwo jeszcze w październiku 2021 r., co doprowadziło do jej zamknięcia.

Szczytowy moment, w którym wydalono 20 rosyjskich urzędników , miał miejsce w pierwszych miesiącach 2023 r. - Na papierze są to dyplomaci , ale doskonale wiemy, że zajmują się również innymi działaniami. (...) Działaniami szpiegowskimi i destabilizacyjnymi - oświadczył w marcu 2024 r. ówczesny premier Belgii Alexander De Croo .

"Le Monde", portal EUobserver, belgijskie media "De Morgen" i "Humo", a także usytuowane w Pradze Radio Wolna Europa-Radio Liberty postanowiły wspólnie zbadać ich działalność. Tożsamość tych osób potwierdziły trzy niezależne kontakty w zachodnich służbach wywiadowczych . W styczniu odnotowały one również 750 deportacji rosyjskich "dyplomatów" z terytorium państw członkowskich NATO - w tym 40 z Francji . O takich liczbach nie było mowy od zakończenia zimnej wojny .

Brukselskie "Szpiegowo". Dziennikarskie śledztwo ujawniło tożsamość agentów

11 rosyjskich agentów zidentyfikowały belgijskie służby , które odmówiły komentarza. Byli to oficerowie rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR), siedmiu należało do tamtejszego wywiadu wojskowego (GRU), a dwóch było powiązanych ze służbą odpowiedzialną za rosyjskie bezpieczeństwo wewnętrzne (FSB). Skontaktowano się w tej sprawie z ambasadą rosyjską w Brukseli oraz z 16 spośród wspomnianych 20 osób, których dane kontaktowe uzyskali dziennikarze "Le Monde" i ich partnerzy - bez odpowiedzi.

Dwoma głównymi przedstawicielami SWR w Brukseli mieli być Dimitrij Jordandi (55 l.) i Igor Goriaczew (46 l.). Obaj stacjonowali w Paryżu : pierwszy studiował w Ecole Nationale d'Administration (ENA), drugi był członkiem rosyjskiej delegacji przy UNESCO . Jordandi pełnił funkcję starszego członka misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Bośni , a obecnie jest kandydatem do kierowania tożsamą misją w Serbii , Kazachstanie lub Kirgistanie . "W przypadku wszystkich naszych stanowisk stosujemy rygorystyczną politykę rekrutacyjną" - oświadczyła OBWE.

Goriaczew - o którym wiadomo, że uczestniczył zaledwie w jednym spotkaniu UNESCO w 2018 r. - był menadżerem w Rostecu , czyli państwowej firmie specjalizującej się w produktach high-tech do użytku cywilnego i wojskowego.

61-letni Siergiej Petrikow był najważniejszą postacią w GRU operującą w belgijskiej stolicy. Ten były dyrektor rosyjskiej agencji zbrojeniowej Rosoboroneksport odpowiadał za koordynację działań wywiadu wojskowego . Według Galeottiego chodzi o czynności "bardziej brutalne niż te prowadzone przez SWR", do których można zaliczyć: sabotaż, napaści, porwania i próby zabójstw. Jeden z jego zastępców podał nawet adres w Moskwie , pod którym - jak się okazało - mieści się jednostka 92154 , czyli sił specjalnych GRU (Specnazu - red.).

Wydalenie rosyjskich "dyplomatów" z Belgii. "Odbudowano zdolności"

Zespół z holenderskiego Uniwersytetu w Lejdzie zidentyfikował 44 wyraźnie "podejrzane" incydenty w 2024 r., w porównaniu z 13, do których doszło w 2023 r. Szczególne zainteresowanie europejskich służb wzbudziły dwie eksplozje, które miały miejsce w lipcu 2024 r. w centrach DHL w niemieckim Lipsku i brytyjskim Birmingham . Jak się okazało, paczki wysyłane z Litwy zawierały materiały wybuchowe.

Zdaniem ekspertów ds. wywiadu operacja mogła być "testem" przed ewentualnymi atakami na samoloty lecące do Stanów Zjednoczonych lub Kanady .

- Nie będę podawał szczegółów, mogę jedynie potwierdzić, że obawy, iż Rosja przygotowuje ataki na samoloty nie tylko w Polsce , ale na całym świecie, są uzasadnione - powiedział w styczniu polski premier Donald Tusk , co spotkało się z wielokrotnymi zaprzeczeniami strony rosyjskiej.

Wojna w Ukrainie a rosyjski sabotaż w Unii Europejskiej

Inne podejrzane pożary, które miały miejsce w warszawskim centrum handlowym w maju 2024 r. oraz kilka dni wcześniej w wileńskim sklepie Ikea , również naprowadziły śledczych na trop rosyjskich służb . Płomienie w należących do pewnego Ukraińca magazynach w Londynie i Madrycie również budzą wątpliwości. Podobnie jak przypadki zagłuszania sygnału GPS , zanieczyszczenia zakładów uzdatniania wody, przerwania kabli podmorskich , aktów wandalizmu czy kampanie dezinformacyjne w Niemczech, Szwecji, Finlandii i krajach bałtyckich. Belgia ze swojej strony wspomniała również o cyberatakach , które rozpoczęły się zaraz po tym, jak zaczęła okazywać swoje wsparcie Ukrainie .

Tak działają rosyjskie służby. Kluczową rolę pełnią pośrednicy

Steve Charlier, rzecznik beligijskiego Organu Koordynującego ds. Analizy Zagrożeń (OCAM - red.): "Możemy podejrzewać, że rosyjski reżim jest inicjatorem pewnych incydentów, ale zwykle działa on przez pośredników . W ten sposób zawsze może zaprzeczyć swojemu udziałowi. To technika zwana ' wiarygodnym zaprzeczeniem '".

Korzystanie z usług " pośredników ", służące ukryciu tożsamości osób stojących za operacjami szpiegowskimi i sabotażowymi , to kolejna cecha charakterystyczna nowego rosyjskiego modus operandi - wskazują natowskie służby.

Ich belgijscy odpowiednicy zauważyli natomiast, że osoby ubiegające się o azyl były m.in. wykorzystywane do sprawdzania instalacji wojskowych znajdujących się w pobliżu ich miejsca zakwaterowania. W styczniu tamtejsze ministerstwo obrony poinformowało o operacjach mających na celu ocenę odporności obiektów wojskowych, takich jak stanowisko do usuwania i niszczenia ładunków wybuchowych we Flandrii Zachodniej.