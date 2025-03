14. Dalajlama, Tenzin Gjaco, jest duchowym przywódcą Tybetu. W marcu w Stanach Zjednoczonych ukazała się jego książka "Głos dla pozbawionych głosu: ponad siedem dekad walki z Chinami o moją ziemię i lud" (ang. "Voice for the Voiceless: Over Seven Decades of Struggle With China for My Land and My People").