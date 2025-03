Piątkowy poranek był chłodny. W Jeleniej Górze zanotowano 2,2 st. C, a najcieplej było w Przemyślu i Rzeszowie: 3,7 st. C. W ciągu dnia będzie niewiele lepiej . Na najcieplejszym południowym wschodzie termometry pokażą nie więcej niż 12 stopni - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na rozpogodzenia w piątek nie ma co liczyć. Dzień będzie pochmurny i mokry , z opadami deszczu w wielu miejscach. Oprócz tego na na północy i zachodzie może padać deszcz ze śniegiem i śnieg .

Piątek będzie chłodny i w większości kraju będzie od 4 do 8 stopni Celsjusza. W najcieplejszych godzinach dnia na północno-wschodnich krańcach Polski termometry pokażą od 9 do 12 st. C - podaje IMGW.