Wiceprezydent USA odpowiada polskiemu prezydentowi. "Byłbym zszokowany"

Wiceprezydent USA udzielił tej odpowiedzi, gdy został zapytany o wywiad prezydenta RP Andrzeja Dudy dla "Financial Times", w którym wezwał USA do rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Polski w charakterze środka odstraszającego przed możliwą agresją Rosji.

Andrzej Duda stwierdził, że przesunięcie do Polski broni nuklearnej zapewniłoby większe bezpieczeństwo. Za to Raphael Minder, korespondent "FT" w Warszawie stwierdził, że Kreml odebrałby taki krok jako poważne zagrożenie. Uznał, że Moskwa odebrałaby to jako "prowokację".

- Czy takie metody są skuteczne? Mam wątpliwości, ale wolę to, co robi Andrzej Duda - niezależnie od metod - niż to co zrobiła opozycja w PE - przekazał Donald Tusk, tym samym odnosząc się do głosowania PiS i Konfederacji ws. rezolucji dotyczącej wzmocnienia obronności UE.