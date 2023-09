Trzy z pięciu ostatnich sondaży poparcia dla partii, przeprowadzonych w ostatnim tygodniu (22-29 września), pokazują, że Konfederacja 15 października będzie dopiero piątą siłą polskiej sceny politycznej. Czwarty z sondaży co prawda daje konfederatom trzecie miejsce ex aequo z Trzecią Drogą, ale różnica między tą dwójką a piątą w zestawieniu Lewicą to zaledwie 0,3 pkt proc., a więc 10-krotnie mniej, niż wynosi margines błędu statystycznego.