Wybory 2023. Donald Tusk deklasuje konkurencję

Więcej głosów niż cała lista PiS. Tusk bezkonkurencyjny w Warszawie

Trzeci najlepszy wynik w Warszawie należy obecnie do jednego z liderów Konfederacji Słowomira Mentzena (ok. 33 tysięcy głosów). Czwarte miejsce zajmuje lider warszawskiej listy Lewicy Adrian Zandberg (ok. 23 tysięcy głosów), a na piątym plasuje się pierwszy na liście Trzeciej Drogi Michał Kobosko (ok. 22 tysięcy głosów).