Boją się kolejnych ruchów Trumpa. Trzy popularne wyspy zagrożone

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Narastająca presja Waszyngtonu na reżim Nicolasa Maduro odbija się na wyspach ABC. Aruba, Curacao i Bonaire coraz wyraźniej odczuwają skutki amerykańsko-wenezuelskiego napięcia - od obaw o bezpieczeństwo i turystykę po ryzyko nowych fal migracji. Władze w Hadze i lokalni politycy przygotowują się na najgorsze scenariusze.

Mężczyzna w garniturze z czerwoną krawatą stoi na tle mapy przedstawiającej fragment oceanu oraz wyspy.
Boją się kolejnych ruchów Trumpa. Trzy popularne wyspy zagrożone (zdj. ilustracyjne)Google Maps / BloombergGetty Images

W skrócie

  • Napięcia między USA a Wenezuelą wpływają na wyspy Aruba, Bonaire i Curacao.
  • Wyspy ABC obawiają się skutków militarnych, gospodarczych i migracyjnych konfliktu.
  • Haga prowadzi wysiłki dyplomatyczne, jednak lokalne władze czują się bezsilne wobec obecnej sytuacji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wzrost napięć między Waszyngtonem a Caracas coraz silniej odczuwają należące do Królestwa Niderlandów wyspy Aruba, Bonaire i Curacao (ABC), położone u północnych wybrzeży Wenezueli.

W regionie Karaibów widoczna jest zwiększona obecność wojskowa USA, w tym okrętów wojennych i wsparcia logistycznego. Ostatnim impulsem była konfiskata przez USA tankowca z wenezuelską ropą.

"Hybrydowe działania" Waszyngtonu. Eksperci ostrzegają

Analitycy ds. bezpieczeństwa, w tym eksperci z think-tanku Clingendael oraz Uniwersytetu w Lejdzie, cytowani przez dziennik "NRC", zauważają, że działania Waszyngtonu mają charakter hybrydowy i pozostają poniżej progu otwartego konfliktu, ale mogą się utrzymywać.

Zobacz również:

Narasta napięcie pomiędzy USA a Wenezuelą
Świat

Eskalacja na Karaibach. USA przejmują ropę, Maduro mówi o "nowej erze"

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

    USA od dawna wspierają przeciwników rządu Nicolasa Maduro, a Wenezuela pozostaje ważnym elementem rywalizacji geopolitycznej z udziałem Chin, Rosji i Iranu. Według analityków celem USA jest osłabienie reżimu w Caracas oraz dostęp do wenezuelskich zasobów ropy.

    Na wyspach rośnie obawa o konsekwencje gospodarcze i bezpieczeństwo. Turystyka, kluczowe źródło dochodów, jest wyjątkowo wrażliwa na napięcia i ewentualne ostrzeżenia dla podróżnych. Rozważane są scenariusze obejmujące utrzymującą się niestabilność, zakłócenia ruchu lotniczego i morskiego oraz możliwy napływ uchodźców z Wenezueli.

    Scenariusze zagrożeń. Haga uspokaja, wyspy nieufne

    Najmniej prawdopodobny, ale brany pod uwagę wariant zakłada bezpośrednie zagrożenie dla samych wysp, m.in. ze względu na obecność holenderskiej infrastruktury wojskowej, wykorzystywanej przez USA.

    Zobacz również:

    Media: Amerykańska administracja szykuje plan na dzień po obaleniu rządu w Wenezueli
    Świat

    Tajne plany USA wobec obcego rządu. "Dzień po obaleniu"

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak

      Władze w Hadze podkreślają, że obecnie trwa komunikacja dyplomatyczna, jednak lokalni politycy zwracają uwagę na ograniczony wpływ wysp na decyzje w polityce zagranicznej i obronnej.

      Według organizacji humanitarnych i szacunków władz lokalnych na wyspach Aruba i Curacao przebywa łącznie od 23 do 31 tys. uchodźców i migrantów z Wenezueli. Obie wyspy mają łącznie około 264 tys. mieszkańców.

      Podział wysp karaibskich Królestwa Niderlandów wynika z reformy konstytucyjnej z 2010 r., kiedy rozwiązano Antyle Holenderskie. Od tego czasu sześć wysp tworzy dwa podmioty administracyjne: kraje autonomiczne - Aruba, Curacao i Sint Maarten oraz specjalne gminy Holandii - Bonaire, Saba i Sint Eustatius. Żadna z wysp nie należy ani do UE, ani do NATO.

      Zobacz również:

      Wenezuela. Nicolas Maduro zażądał od Donalda Trumpa zatrzymania 200 mln dolarów w zamian za ucieczkę
      Świat

      Zdradzili kulisy negocjacji Maduro z Trumpem. Dyktator żądał bajońskiej sumy

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      "Wydarzenia": Nauczyciele nie otrzymają pensji. Zamieszanie w budżecie gminyPolsat News

      Najnowsze