W skrócie Minister Waldemar Żurek krytykuje Węgry za przyznanie azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu i zapowiada kroki w przypadku podobnego ruchu wobec Zbigniewa Ziobry.

Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości decyzja Budapesztu o udzieleniu ochrony może być niezgodna z unijnym prawem.

Zbigniew Ziobro nie złożył wniosku o azyl i nie ujawnił swoich dalszych planów. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek w podkaście Radia Zet "Podejrzani Politycy" krytycznie odnosił się do przyznania przez Węgry - kraju znajdującego się wraz z Polską w strefie Schengen - azylu politycznego byłemu wiceszefowi resortu sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.

Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości, decyzja o przyznaniu azylu może być niezgodna z unijnymi przepisami.

- Jeżeli minister Ziobro będzie próbował wystąpić o azyl polityczny i Węgry zdecydują się na taki sam ruch jak przy Romanowskim, to my musimy zacząć iść w kierunku zaskarżenia tych decyzji na forum sądów europejskich, czy też podjąć stosowne działania w Komisji Europejskiej - powiedział szef resortu sprawiedliwości.

Jak dotąd Zbigniew Ziobro deklarował, jakoby nie zamierzał złożyć na Węgrzech wniosku o azyl.

Żurek zabrał głos ws. azylu dla Romanowskiego. Zapowiedź działań wobec Węgier

- Już Węgrom wstrzymano pokaźne środki z funduszy europejskich za łamanie praworządności, a ten azyl może być też przykładem braku respektowania prawa UE - dodał Żurek.

Sejm uchylił immunitet poselski Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie 7 listopada 2025 roku, w związku z zarzucanymi nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Tego samego dnia, kilka godzin później, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW.

W śledztwie podejrzanymi są także m.in. były wiceszef resortu sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu 2024 roku wydał decyzję o aresztowaniu. Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech.

Wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Jakie plany ma były minister sprawiedliwości?

W połowie listopada do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa skierowano wniosek prokuratury o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się odbyć 22 grudnia 2025 roku.

Do tej pory Ziobro przebywał w Budapeszcie, a ostatnio był też w Brukseli. Ziobro nie sprecyzował jednoznacznie swoich planów na przyszłość, ani w sprawie azylu politycznego na Węgrzech, ani powrotu do Polski.

W ubiegłym tygodniu Ziobro zadeklarował, że stawi się w kraju w ciągu kilku godzin, jeśli "zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom", zostaną przywróceni "nielegalnie odwołani prezesi sądów" oraz "legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy".

