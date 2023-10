Wybory 2023. Agnieszka Pomaska wygrała z Patrykiem Jakim

Co więcej, gdański sąd nałożył na Patryka Jakiego "zakaz rozpowszechniania kłamstw" na temat posłanki. Mowa o słowach przedstawiciela Zjednoczonej Prawicy , które dotyczyły wulgarnych haseł, jakie rzekomo miały znajdować się na jej samochodzie.

"Ludzie Tuska to wulgarni zdrajcy i obciach" - napisał wówczas Jaki. Polityczka Platformy Obywatelskiej przekazała jednak, że auto, obok którego stała, nie należy do niej. Podkreślała też, że nie ma nic wspólnego z kierowcą samochodu.

Nie jest to pierwszy pozew, który Pomaska wytoczyła w kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Zrobiła to wcześniej dwa razy i dwa razy wygrała. Z posłanką przegrali była minister edukacji, obecnie europosłanka Anna Zalewska , a także wiceminister MKIDN Jarosław Sellin .

Wybory 2023. Agnieszka Pomaska a Patryk Jaki. "Cyrk"

Wyrok sądu skomentował Patryk Jaki. Przekazał, iż sąd w Gdańsku zakazał mu mówić o PO, że "są 'wulgarni' i 'to zdrajcy'". Zwrócił uwagę jednak, że wymiar sprawiedliwości "oddalił wniosek o zakaz mówienia o PO, że to 'obciach '".

Polityk nazwał rozprawę "cyrkiem" i powiadomił, że złożył już wniosek o udostępnienie nagrania z sali sądowej. Jednocześnie zapowiedział, że nie ma zamiaru respektować decyzji sądu. W związku z tym powtórzył w swoim wpisie, że PO to ludzie wulgarni, a osiem gwiazdek to ich myśl przewodnia. Następnie dodał, że formacja Donalda Tuska to "zdrajcy", wyliczając: "reset z Putinem, linię Wisły i sankcje na własny kraj".