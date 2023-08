Kampania wyborcza trwa w najlepsze, a z każdym dniem emocji politycznych jest coraz więcej. O kampanijnym incydencie , do którego miało dojść w piątek w Nowym Dworze Gdańskim donosi w mediach społecznościowych posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska.

Konferencja działaczy Zjednoczonej Prawicy. Doszło do incydentu

Przed mikrofonami stanęli posłowie Zjednoczonej Prawicy: Kacper Płażyński, Kazimierz Smoliński i Tadeusz Cymański. Podczas wystąpienia politycy mówili, że "Donald Tusk to był premier polskiego bezrobocia" oraz, że "dla Polaków to było upokarzające, że musieli wyjeżdżać".

Padły pytania o nepotyzm. Jeden z uczestników nie utrzymał emocji na wodzy

Młody działacz z politykami PiS wdał się w rozmowę. Tymczasem jeden z mężczyzn stojący wcześniej obok posłów Zjednoczonej Prawicy podszedł do niego, a następnie złapał go jedną ręką za kark, a drugą za spodnie i odepchnął w kierunku nagrywających zajście kamer. Nie wiemy, co działo się dalej, ponieważ po 22 sekundach nagranie się kończy.