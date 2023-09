Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór na jeden z ulic Kalisza . Polityk w rozmowie z PAP wyjaśnił, że tego dnia chodziło po mieście by zweryfikować informacje o nagminnym zrywaniu plakatów wyborczych .

Brutalność w kampanii wyborczej

Kilka dni wcześniej w Katowicach doszło do napadu na innego polityka Koalicji Obywatelskiej Borysa Budkę . Napastnikiem był 49-latek, krzyczał na posła by "sp... do Niemiec" i trzykrotnie wytrącił mu telefon z ręki.

- To był człowiek mówiący językiem Kaczyńskiego: wyzywający mnie od Niemców, od nazistów, od ludzi Tuska, człowiek, któremu tę nienawiść w sercu zasiał Kaczyński. To Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to, że może w Polsce dojść do tragedii. Od Kaczyńskiego oczekuję, że przerwie tę spiralę nienawiści - mówił w trakcie briefingu prasowego Borys Budka.