Borys Budka został napadnięty w piątek w Galerii Katowickiej, został mu wytrącony telefon z ręki. Ze wstępnych informacji wynika, że doszło do zniszczenia mienia. 49-letni sprawca został zatrzymany, a poseł składa zeznania na policji. Funkcjonariusze w rozmowie z Interią potwierdzili, że doszło do ataku. Jak dowiedziała się Interia, napastnik krzyczał do posła "sp... do Niemiec".