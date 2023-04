Wybory 2023. Wspólny start PSL i Polski 2050. "Wygramy"

- Ta trzecia droga ma mówić "stop"; hejtowi, nienawiści. My stajemy dziś tu po to, by powiedzieć, że wygramy. Niczego innego nie zakładamy. To jest nasza strategia zwycięstwa. Nasza droga odwraca się dziś od partyjnych układanek, a zwraca się w stronę wyborców i ich problemów - zaznaczył lider Polski 2050.

Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył na wstępie, że "lepsza Polska jest możliwa". - Wspólny rząd jest możliwy wraz z partiami koalicyjnymi. Naszym zadaniem było zmniejszenie liczby komitetów wyborczych. My zapraszamy wszystkich do naszego komitetu koalicyjnego, bo taki będzie - podkreślił lider ludowców.

- Ta trzecia droga jest wyborem lepszego dobra, a nie zła. Jest alternatywą dla podzielonej już Polski. Zwyciężymy w tych wyborach. Osiągniemy jak najlepszy rezultat dla przyszłości Polski - zaznaczył szef PSL-Koalicji Polskiej.

Kosiniak-Kamysz zwrócił się też do samorządowców. Polityk podkreślił, że koalicja PSL i Polski 2050 chętnie widziałaby ich na swoich listach. - Szczególnie ciepło myślimy tu o ugrupowania Jacka Karnowskiego. Od kilku tygodni współpracujemy w Senacie. Wierzymy, że uda się porozumieć w sprawie zaangażowania. Tu szczególny apel do samorządowców, ja wiem, że to są trudne wybory, ale bez wygranej w wyborach parlamentarnych nie będzie wyborów samorządowych. Możecie sobie wtedy startować, gdzie chcecie - powiedział Kosiniak-Kamysz.