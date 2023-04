Decyzję o wspólnym starcie ogłoszą liderzy obu partii Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia. Decyzję dziś ostatecznie podjęły zarządy obu ugrupowań.

Wybory. PSL ramię w ramię z Hołownią

Po raz pierwszy o planowanej współpracy programowej oba ugrupowania poinformowały na początku lutego. Od tamtej pory nie milkły spekulacje o wspólnym starcie obu partii, choć liderzy nie chcieli składać konkretnych deklaracji. - Mamy na to czas - ucinali wtedy.

Ich współpraca jednak zacieśniała się, a sondaże coraz mocniej wskazywały, że wspólny start jest dla obu partii opłacalny.



Na początku marca obie partie zaprezentowały "Listę wspólnych spraw", która była kolejnym krokiem do zacieśnienia współpracy. Lista zawierała sześć punktów i ponad 20 postulatów. - To wielki moment, wielka chwila, gdy dwa środowiska polityczne dochodzą do porozumienia - mówił wtedy lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Mogę powiedzieć, że w ciągu tych trzech tygodni zrobiliśmy coś, czego nie udało się na opozycji zrobić przez osiem ostatnich lat - dodawał lider Polski 2050, Szymon Hołownia.

Reklama

Kamila Baranowska