Jarosław Kaczyński: Czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii

- PiS zwycięża w historycznych wyborach. Zwyciężyliśmy - ogłosił rzecznik PiS Rafał Bochenek, powołując się na wyniki exit poll. Po czym na scenie pojawił się prezes partii Jarosław Kaczyński.

Wyniki wyborów. Jarosław Kaczyński: Mamy czwarte zwycięstwo

- Mamy czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii - mówił Jarosław Kaczyński. - To jest naprawdę wielki sukces naszej formacji, naszego projektu. Przed nami stoi pytanie, o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. Tego jeszcze w tej chwili nie wiemy, ale musimy mieć nadzieję, musimy wiedzieć, że niezależnie pod tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować - powiedział do zebranych.

- Nie pozwolimy, żeby Polskę zdradzono - obiecywał prezes PiS. - Nie pozwolimy na to, żeby Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu, najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia, to znaczy niepodległość, prawdo do decydowania o własnym losie - zaznaczył.

Prezes PiS: Czekajmy na dalszy rozwój wydarzeń

- Uczynimy wszystko, co jest możliwe, by mimo wszystko nasz program, mimo koalicji, która jest przeciw nam, był dalej realizowany - powiedział. - To nie jest w tej chwili droga zamknięta. Pamiętajcie o tym, że przed nami jeszcze dni walki, różnego rodzaju napięć, ale finał w postaci kontynuacji naszego programu, tego wszystkiego, co uczyniliśmy dla Polski, a naprawdę uczyniliśmy bardzo wiele, to ten finał będzie ostatecznie naszym, ale przede wszystkim Polski zwycięstwem - mówił, wywołując oklaski wśród zebranych.

- Zwyciężymy, zwyciężymy - skandował tłum w odpowiedzi na słowa prezesa PiS.

- Niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny rozkład głosów, bo tak naprawdę w tym momencie jeszcze nie wiemy, to uczynimy wszystko i zwyciężymy - powiedział.

Na koniec wystąpienia prezes partii otrzymał bukiet biało-czerwonych kwiatów.

- Czekajmy na dalszy rozwój wydarzeń. Mogą być ciekawe wydarzenia - zakończył.

Wyborcza mapa Polski Exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP Frekwencja 72,9% Prawo i Sprawiedliwość Koalicja Obywatelska

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023 exit poll

Zgodnie z wynikiem exit poll w wyborach parlamentarnych 2023 zwyciężyło PiS, na które głos oddało 36,8 proc. wyborców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6 proc., na ostatnim miejscu na podium znalazła się Trzecia Droga z wynikiem 13,0 proc.

Łącznie nad progiem wyborczym znalazły się jeszcze Nowa Lewica - 8,6 proc. poparcia oraz Konfederacja - 6,2 proc. Poza progiem znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc. i Polska Jest Jedna, która otrzymała 1,2 proc. poparcia. Na inne komitety zagłosowało 0,2 proc. wyborców.

Biorąc pod uwagę wyniki exit poll, PiS nie będzie miała samodzielnej większości.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!