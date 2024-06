Na czele Parlamentu Europejskiego (PE) obecnie stoi Roberta Metsola , która objęła urząd 18 stycznia 2022 roku. Roberta Metsola, polityk z Malty , należy do Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Jest trzecią kobietą w historii PE, która objęła tę funkcję (przed nią stanowisko to piastowały dwie Francuski - Simone Veil i Nicole Fontaine). Przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego przypominamy historię powstania i najważniejsze informacje o PE.

Przewodniczącym Rady Europejskiej od czerwca 2022 roku do listopada 2024 roku jest Charles Michel . Natomiast na czele Komisji Europejskiej od grudnia 2019 roku do października 2024 roku stoi Ursula von der Leyen .

Wybory europejskie 2024. Przewodniczący PE - jak jest wybierany?

Procedura wyboru przewodniczącego odbywa się na sesji plenarnej, gdzie posłowie do PE głosują w tajnym głosowaniu . Kandydat musi uzyskać bezwzględną większość głosów (połowa plus jeden) w pierwszej turze głosowania.

Wybory do PE 2024. Historia powstania i działalności Parlamentu Europejskiego

Pierwsze bezpośrednie wybory do PE odbyły się w 1979 roku, co zwiększyło jego demokratyczną legitymizację i wpływ na proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Od tej pory do dzisiaj Parlament Europejski stopniowo zmienił się i ewoluował ze zgromadzenia, którego członkowie byli mianowani, w obieralny parlament - dzisiaj to on wyznacza kierunek działalności Unii Europejskiej.