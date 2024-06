Wkrótce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy ruszą do lokali wyborczych, by wybrać 53 europosłów, którzy będą reprezentować nasz kraj w tej unijnej instytucji. Dzień przed wyborami rozpocznie się cisza wyborcza. Czym jest, ile potrwa i co grozi za jej złamanie? Przypominamy.