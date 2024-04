Wśród kandydatów PiS do Parlamentu Europejskiego w okręgu 6, czyli województwie łódzkim , znaleźli się odpowiednio:

Listę kandydatów PiS w woj. łódzkim w wyborach do PE zamieścił w mediach społecznościowych Waldemar Buda. "Łódzkie do dzieła! Bardzo mocna lista, można powiedzieć, że to lista na piątkę" - napisał.