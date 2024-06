Kwaśniewski przestrzega przed wyborami. "Ta kadencja może zdecydować"

Były prezydent wygłosił swoje przemówienie w ramach kampanii Lewicy przed głosowaniem do Parlamentu Europejskiego . Aleksander Kwaśniewski zachęcał, by w niedziele udać się do urn wyborczych.

- Demokracja wymaga wyborców, bo wyborcy chcą demokracji. Ale żeby to działało, trzeba być obecnym, trzeba głosować. Demokracja bez wyborców więdnie, a wtedy może łatwo zamienić się w coś, co będzie karykaturą demokracji bądź wręcz autorytarnym systemem - powiedziała była głowa państwa.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kwaśniewski: Demokracja bez wyborców więdnie

Wybory do Parlamentu Europejskiego. "Historia Polski w UE jest historią sukcesu"

Wymieniając sukcesy ostatnich dekad, Kwaśniewski zaznaczył, że to m.in. w trakcie rządów ugrupowań lewicowych Polska dołączyła do Sojuszu Północnoatlantyckiego i do Unii Europejskiej. - Zbudowaliśmy istotną zgodę ponadpartyjną - zmieniali się prezydenci i rządy od lewicy do prawicy, ale cel strategiczny pozostawał ten sam - zaznaczył.