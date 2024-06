Andrzej Duda wygłosi orędzie. Komunikat Kancelarii Prezydenta

"W czwartek, 6 czerwca o godz. 20:00 Prezydent RP Andrzej Duda wygłosi orędzie, w którym będzie zachęcał Polki i Polaków do udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego , odbywających się 9 czerwca" - napisał Wojciech Kolarski.

"Prezydent jest przekonany, że wysoka frekwencja daje silny mandat do skutecznego zabiegania o polskie sprawy w Unii Europejskiej " - dodał.

Donald Tusk: To w waszych rękach 9 czerwca będzie siła

Do udziału w wyborach zachęcał również we wtorek premier Donald Tusk podczas wiecu na placu Zamkowym w Warszawie .

- To w waszych rękach, a dokładniej - w waszych długopisach - 9 czerwca będzie ta siła, ta moc, która pozwoli znowu i znowu uwierzyć nam w Polsce, i uwierzyć wszystkim we Europie, i na Zachodzie, że tu ludzie nie kapitulują przed złem, że tu ludzie się nie poddają, że jak widzimy zło, to chcemy być silni - powiedział szef rządu.