Komisja ds. badania wpływów rosyjskich. Znamy skład

Komisja ds. wpływów rosyjskich. Donald Tusk wskazał cele

Senator przyznał, że to dla niego będzie duże " zobowiązanie i zaszczyt ", iż to właśnie jego resort będzie odpowiedzialny za organizację technicznej strony prac komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2024.

Donald Tusk zapowiedział, że komisja "skoncentruje się na tym, co się zdarzyło, ale co ma czy może mieć bezpośredni wpływ także na dzisiaj i na przyszłość ". Nie ukrywał także uznania wobec przewodniczącego gremium, który ma "zaufanie prezydenta Andrzeja Dudy , byłego szefa MON Antoniego Macierewicza , a także obecnego premiera Donalda Tuska".

Premier wzywa do wyborów. "Na Kremlu polityczne zdobycie Brukseli ważniejsze od Charkowa"

- Zwołałem was do Warszawy po to, żebyśmy wszyscy razem, jak najgłośniej, zwrócili się do wszystkich i w Polsce i w Europie: ten dzień - 9 czerwca, te wybory będą równie ważne jak te (...) 4 czerwca 1989 roku (...) Uwierzcie mi - tam, na Kremlu, dla nich ewentualne polityczne zdobycie Brukseli byłoby ważniejsze niż zdobycie Charkowa - powiedział Donald Tusk.