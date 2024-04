"My pracowaliśmy osiem lat w Ministerstwie Kultury, zrobiliśmy 9 tys. inwestycji, 30 tys. projektów" - dodał.

Wybory europejskie. Politycy PiS krytycznie o starcie Sienkiewicza

Matecki dodał, że "to również obrzydliwa polityka kadrowa i dyskryminacyjna lista organizacji katolickich i konserwatywnych". "Będziemy pamiętać" - zaznaczył.

Wybory europejskie 2024. "Nowe wyzwanie" dla Sienkiewicza

Sytuację zdecydowanie inaczej oceniają politycy z koalicji rządzącej. - Bartłomiej Sienkiewicz wygląda na człowieka szczęśliwego , który podejmuje nowe wyzwanie - powiedział w RMF FM Grzegorz Schetyna , komentując decyzję ministra kultury o kandydowaniu do PE.

- Do europarlamentu musimy wysłać ludzi wiarygodnych, konkretnych , którzy będą w stanie zadbać o to, aby interes Polski był wpisany w interesy europejskie - przekazał Rafał Trzaskowski z KO.

Bartłomiej Sienkiewicz: Płynę na nieznane wody

Sienkiewicz zajmował stanowisko szefa resortu od 13 grudnia 2023 roku. W nadchodzących wyborach do parlamentu europejskiego będzie "jedynką" do PE w woj. świętokrzyskim i małopolskim.

Jeszcze 15 marca Bartłomiej Sienkiewicz w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News przekonywał, że Parlament Europejski to "cmentarzysko politycznych słoni, na które się nie wybiera" . "Trochę się pozmieniało przez miesiąc" - skomentował w mediach społecznościowych Marcin Fijołek, który przeprowadził rozmowę z ministrem.

W rozmowie z dziennikarzami po konwencji KO Sienkiewicz powiedział: - Płynę na nieznane wody, ale w słusznej pirackiej sprawie. Trzeba pomoc Europie obronić się przed ryzykiem wojny. To jest poważne zadanie.